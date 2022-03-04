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Транспорт и связь 04.03.2022 23:24

Американский провайдер магистрального интернета Cogent Communications прекращает сотрудничество с клиентами из РФ - СМИ

Ведущий американский провайдер магистрального интернета Cogent Communications сообщил российским клиентам об остановке всех сервисов, начиная с 20:00 4 марта, сообщила газета Washington Post со ссылкой на письмо компании.

В числе российских клиентов компании - крупнейший российский провайдер "Ростелеком", а также "МегаФон", "Вымпелком", VK и "Яндекс".

"Экономические санкции (...) и все более нестабильная ситуация с безопасностью не позволяют Cogent продолжать оказывать вам услуги. Все предоставляемые Cogent порты и пространство IP-адресов будут отозваны в обозначенный срок", - цитирует издание письмо компании.

При этом, как отмечает источник "Интерфакса" в телеком-отрасли, Cogent Communications, хотя и принадлежит к глобальным магистральным (Tier-1), не пользуется большой популярностью в России. В основном российские провайдеры завязаны на каналы скандинавской компании Telia Company и американской Level 3 Communications. Поэтому хотя отключение связи с одним провайдером и может привести к проблемам с качеством доступа у пользователей, за счет изменения настроек оборудования доступ к необходимым ресурсам можно будет восстановить за счет других магистральных провайдеров.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПРОВАЙДЕР, УХОД-2


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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