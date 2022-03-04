Twitter заблокирован в РФ

Соцсеть Twitter заблокирована на территории РФ, следует из данных Роскомнадзора. Согласно универсальному сервису РКН по поверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

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