Twitter заблокирован в РФ

Соцсеть Twitter заблокирована на территории РФ, следует из данных Роскомнадзора.
Согласно универсальному сервису РКН по поверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.
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