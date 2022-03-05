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Дальнее зарубежье 05.03.2022 00:29

США как и НАТО считают, что не стоит вводить бесполетную зону над Украиной - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что задачей США является не допустить, чтобы конфликт вышел за пределы Украины.

"Наша задача заключается в том, чтобы убедиться, что конфликт не выйдет за пределы Украины", - заявил Блинкен на пресс-конференции.

Так он ответил на вопрос о "бесполетной зоне" над Украиной. По его словам, в этом плане он поддерживает генсека НАТО Йенса Столтенберга и так же, как и он, не рассматривает такой вариант развития событий.

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Тэги: США, ГОСДЕП, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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