США как и НАТО считают, что не стоит вводить бесполетную зону над Украиной - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что задачей США является не допустить, чтобы конфликт вышел за пределы Украины.
"Наша задача заключается в том, чтобы убедиться, что конфликт не выйдет за пределы Украины", - заявил Блинкен на пресс-конференции.
Так он ответил на вопрос о "бесполетной зоне" над Украиной. По его словам, в этом плане он поддерживает генсека НАТО Йенса Столтенберга и так же, как и он, не рассматривает такой вариант развития событий.
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