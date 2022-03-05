США хотят уменьшить роль РФ в мировых поставках энергоресурсов - Блинкен

США не заинтересованы в глобальном сокращении предложения энергоресурсов, но стремятся понизить статус России как ведущего поставщика такой продукции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Нет стратегического интереса в сокращении глобальных поставок энергии. Немедленным результатом этого будет рост цен. (...) Однако у нас и наших союзников есть большой интерес в том, чтобы понизить статус России как ведущего поставщика энергии", - заявил Блинкен на пресс-конференции.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, сообщило, что американская администрация обсуждает возможность ввести запрет на импорт неочищенной нефти из России в США.

В то же время Белый дом и представители нефтегазовой отрасли пытаются определить, какое влияние этот возможный шаг может оказать на американских потребителей и на мировое предложение нефти.

Агентство отмечало, что, по информации за 2021 год, российская нефть составляла лишь 3% от импорта неочищенной нефти в США.