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Дальнее зарубежье 05.03.2022 10:13

Сенат США в полном составе пригласили поговорить с президентом Украины в субботу - СМИ

Сенаторы США были приглашены на виртуальную встречу через Zoom с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, сообщают американские СМИ.

Звонок запланирован на 9:30 по восточному времени (18:30).

Встреча организована посольством Украины в США, американский сенат приглашен в полном составе.

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Тэги: США, СЕНАТ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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