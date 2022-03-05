Сенат США в полном составе пригласили поговорить с президентом Украины в субботу - СМИ

Сенаторы США были приглашены на виртуальную встречу через Zoom с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, сообщают американские СМИ. Звонок запланирован на 9:30 по восточному времени (18:30). Встреча организована посольством Украины в США, американский сенат приглашен в полном составе.

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