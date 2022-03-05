КНДР произвела запуск баллистической ракеты - южнокорейские военные

КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря в субботу, сообщили военные Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Вооруженных сил Южной Кореи заявил, что запуск произошел из района Сунан в Пхеньяне в 8:48 (2:48 по мск).

"В настоящее время наши военные отслеживают передвижения (Северной Кореи) относительно возможности дополнительного запуска и поддерживают позицию готовности", - заявили в JCS.

Данный запуск стал уже девятым за этот год.

27 февраля вооруженные силы Южной Кореи заявляли, что Север выпустил баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Позднее Северная Корея заявила, что провела "важное испытание" для разработки "разведывательного спутника".

Только в январе Север провел семь ракетных испытаний, включая запуски гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты средней дальности.

Ранее Пхеньян предупреждал, что намерен отказаться от моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.