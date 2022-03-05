Торговые сети РФ смогут ограничивать продажи в одни руки социально значимых товаров с минимальной наценкой - Минпромторг

Российские торговые сети попросили власти разрешить им при необходимости ограничивать объем продажи "в одни руки" социально значимых товаров.

"Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали", - говорится в сообщении министерства промышленности и торговли РФ.

Мера направлена на то, чтобы минимизировать риски приобретения "перекупщиками" социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка, отмечается в пресс-релизе.

"В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи. Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки", - приводит доводы ритейла Минпромторг. Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций - АКОРТ и Союза независимых сетей России, отметили в министерстве.

Как сообщалось, с начала марта торговые наценки на отдельные виды социально значимых товаров в торговых сетях ограничены уровнем 5%.

Механизм ограничения наценок предполагает, что торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров - молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи "борщевого набора". Непосредственно товарные позиции внутри каждой категории ритейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.