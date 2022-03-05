Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "стабильный", сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.

"Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом, наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость Казахстана", - отмечается в сообщении.

S&P отмечает, что государственный и внешний балансы останутся устойчивыми в ближайшей перспективе и будут достаточными для смягчения потенциальной макроэкономической нестабильности.

Согласно данным S&P, вторичные последствия экономических санкций в отношении России преодолимы и не приведут к перебоям доступа Казахстана к ключевым рынкам экспорта нефти и газа.

По мнению аналитиков, эффективная макроэкономическая политика Казахстана продолжится в рамках мер по диверсификации экономики, развитию частного сектора, повышению доходов населения, улучшению инвестиционного климата, совершенствованию налоговой политики.

S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 3,6% в 2022 году и в среднем около 4% до 2025 года, отмечается в сообщении пресс-службы.