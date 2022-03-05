Банкам и другим финансовым учреждениям Сингапура будет запрещено вести бизнес с четырьмя российскими банками в рамках санкций, которые страна вводит в отношении России, сообщает МИД страны.
Согласно заявлению, финансовым учреждениям в Сингапуре будет запрещено заключать сделки или устанавливать деловые отношения с четырьмя российскими банками - ВТБ, ВЭБ.РФ, "Промсвязьбанк" и "Россия".
"Финансовые учреждения должны заморозить любые активы и средства этих четырех банков", - заявили в МИД.
Также будут запрещены операции и предоставление финансовых услуг, способствующих сбору средств для правительства Российской Федерации и Центрального банка РФ, а также любой организации, принадлежащей или контролируемой ими, а также действующей по их указанию или от имени.
МИД заявил, что эти запреты распространяются на покупку и продажу новых ценных бумаг, предоставление финансовых услуг, способствующих привлечению новых средств, а также предоставление или участие в предоставлении любого нового кредита вышеуказанным организациям.
"Правительство Сингапура и Валютное управление Сингапура также прекратят инвестировать во вновь выпущенные ценные бумаги вышеуказанных организаций", - говорится в сообщении МИД.
Кроме того, Сингапур вводит запрет на экспорт определенных товаров в Россию, включая электронику, компьютеры и товары военного назначения, сообщили в МИД.
"Мы вводим запрет на поставки в Россию всех товаров военного назначения, а также товаров двойного назначения из категорий "электроника", "компьютеры", "телекоммуникации" и "информационная безопасность", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
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