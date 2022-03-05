Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги российских банков вслед за ухудшением рейтингов России.

"Санкции, введенные США и Евросоюзом, оказывают существенное давление на российские банки, подрывая их способность обслуживать долговые обязательства в иностранной валюте, и в среднесрочной перспективе это может привести к существенному ослаблению финансовых профилей банков", - говорится в пресс-релизе Fitch.

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) банка "Интеза" в иностранной и национальной валюте понижены до "B" с "BBB-", Сбербанка - до "B" с "BBB", банка "ДОМ.РФ" - до "B" с "BBB-", ИНГ Банка (Евразия) - до "B" с "BBB", Райффайзенбанка - до "B" с "BBB", "Хоум кредит энд финанс банка" - до "B+" с "BB-", ОТП Банка - до "B" с "BB+", СДМ-банка - до "B" с "BB", Локо-банка - до "B" с "BB-", Экспобанка - до "B" с "BB-", Московского кредитного банка (МКБ) - до "B" с "BB", банка "Аверс" - до "B" с "BB", Чайна констракшн банка - до "B" с "BBB", Альфа-банка - до "B" с "BBB-", Эйч-Эс-Би-Си Банка (РР) - до "B" с "BBB", банка "Санкт-Петербург" - до "B" с "BB", Бэнк оф Чайна - до "B" с "BBB", Россельхозбанка - до "B" с "BBB-", Газпромбанка - до "B" с "BBB-", Росбанка - до "B" с "BBB", банка "Левобережный" - до "B" c "BB", Тинькофф банка - до "B" c "BB+", Азиатско-Тихоокеанского банка - до "B" с "B+".

Кроме того, ухудшены долгосрочные рейтинги в иностранной валюте Челиндбанка - до "B" с "BB", банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) - до "B" с "BB-", Примсоцбанка - до "B" с "BB", Кредит Европа банка - до "B+" с "BB-", СЭБ банка - до "B" с "BBB".

Рейтинги Транскапиталбанка оставлены на уровне "B".

Также понижены рейтинги компаний "Сбербанк Лизинг" (до "B" с "BBB") и "Балтийский лизинг" (до "B" с "BB").

Рейтинги банков и лизинговых компаний помещены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения, говорится в сообщении агентства.

Fitch понизило и отозвало рейтинги банка "ФК Открытие", ВЭБ.РФ, Совкомбанка, а также "ВЭБ-лизинга" и Совкомбанк Лизинга" из-за введенных против них санкций.