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Транспорт и связь 05.03.2022 11:56

Fitch понизило рейтинги "Автодора", "Почты России", "ДОМ.РФ", "Роснано", РЖД и ФПК

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте компаний "Автодор", "Почта России", "ДОМ.РФ", "Роснано", ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) до "B" с "BBB".

Рейтинги компаний помещены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения, говорится в пресс-релизе агентства.

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Тэги: РОССИЯ, КОМПАНИИ, РЕЙТИНГИ, ПОНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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