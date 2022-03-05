Fitch понизило рейтинги "Автодора", "Почты России", "ДОМ.РФ", "Роснано", РЖД и ФПК

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте компаний "Автодор", "Почта России", "ДОМ.РФ", "Роснано", ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) до "B" с "BBB". Рейтинги компаний помещены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения, говорится в пресс-релизе агентства.

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