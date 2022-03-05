Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте компаний "Автодор", "Почта России", "ДОМ.РФ", "Роснано", ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) до "B" с "BBB".
Рейтинги компаний помещены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения, говорится в пресс-релизе агентства.
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанских военных
Войска Нахчыванского гарнизона отработали уклонение от ударов условного противника и выполнение огневых задач
Зеленский в беседе с Эрдоганом заявил о необходимости добиваться прекращения боевых действий
В РФ за сутки COVID-19 заболели более 86 тыс. человек, госпитализированы более 9 тыс. - оперштаб
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 443,7млн - университет Хопкинса
Мировые цены на продовольствие в феврале достигли рекордного уровня - ФАО
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Финляндия усилила военное сотрудничество с США
Американские и канадский телеканалы прекращают вещание в России - СМИ
Россия и Украина договорились создать гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
Новая кампания от Yelo Bank для прекрасных дам
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров