Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 443,7млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 443 млн 777 тыс. 392, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 989 тыс. 857 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 млн 250 тыс. 509 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 958 тыс. 144.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 42 млн 957 тыс. 477, а число умерших от последствий заражения вирусом - 514 тыс. 878.
На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 28 млн 978 тыс. 52 человека, из них скончались 651 тыс. 522.
На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 млн 137 тыс. 902 инфицированных и 140 тыс. 144 умерших.
По данным Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 771,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 942 человека, Индии - 367, Бразилии - 3 тыс. 28, Франции - 2 тыс. 124.
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