ЕИБ выделил Украине 668 млн евро экстренной финансовой поддержки

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на внеочередном заседании в пятницу утвердил экстренную финансовую поддержку для Украины в размере 668 млн евро, говорится в сообщении ЕИБ.
"Этот пакет первичной помощи гарантируется ЕС. Он поможет украинским властям удовлетворить самые неотложные финансовые потребности, в частности закупку продовольственных товаров, медикаментов и горючего для граждан", - отмечается в сообщении.
Экстренная поддержка будет доступна в течение нескольких дней: ЕИБ перечислит средства, доступные в пределах двух его кредитов, которые были предоставлены ранее с целью поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, а также агросектора Украины.
По словам президента ЕИБ Вернера Хойера, банк ищет пути, как ускорить предоставление дополнительных 1,3 млрд евро. "Как только условия позволят, мы поможем отстроить то, что будет разрушено в Украине. Мы также будем принимать меры, чтобы помочь всем странам как в ЕС, так и соседним, справиться с прибытием беженцев с Украины и экономическими потерями", - добавил он.
Кроме того, совет согласовал продолжение работы ЕИБ по дальнейшим инициативам в рамках экстренного пакета солидарности с Украиной. Среди них финансирование потребностей критической инфраструктуры путем перепрофилирования инфраструктурных проектов. "Эти средства станут доступны очень скоро, как только украинская власть будет в состоянии подписать изменения к действующим соглашениям", - уточнятся в сообщении.
Другим направлением будет помощь в восстановлении критической экономической и социальной инфраструктуры. Для этого ЕИБ воспользуется своим опытом, приобретенным при внедрении чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины, которая поддержала реконструкцию 238 объектов коммунальной и социальной инфраструктуры после 2014 года.
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