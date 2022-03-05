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Оборона 05.03.2022 10:29

Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанских военных

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанских военных в Геранбойском районе со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахе.

«5 марта с 00:40 до 00:50 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гюлистан Геранбойского района», - подчеркивает Минобороны.

По данным ведомства, азербайджанская сторона предприняла ответные меры.

«Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет», - уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ГЕРАНБОЙ, ОБСТРЕЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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