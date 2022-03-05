Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанских военных

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанских военных в Геранбойском районе со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахе. «5 марта с 00:40 до 00:50 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гюлистан Геранбойского района», - подчеркивает Минобороны. По данным ведомства, азербайджанская сторона предприняла ответные меры. «Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет», - уточнили в ведомстве. В Минобороны отметили, что оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана. Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».