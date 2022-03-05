Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанских военных

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанских военных в Геранбойском районе со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахе.
«5 марта с 00:40 до 00:50 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гюлистан Геранбойского района», - подчеркивает Минобороны.
По данным ведомства, азербайджанская сторона предприняла ответные меры.
«Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет», - уточнили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.
Э.Шафиев
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