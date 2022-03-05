«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Азербайджан из трех городов России

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила до 23 марта рейсы в Азербайджан из трех городов РФ. В частности, с 4 марта по 23 марта отменены рейсы по маршрутам Самара – Баку – Самара, Красноярск – Баку – Красноярск и Жуковский – Баку – Жуковский. В информации на сайте авиаперевозчика отмечается, что авиакомпания вынуждена была отменить рейсы в связи с закрытием воздушного пространства европейских стран. Н.Аббасова

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