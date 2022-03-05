Россия и Украина договорились создать гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи

Российские военные заявили о создании гуманитарных коридоров с 10:00 по московскому времени субботы и введении "режима тишины" для выхода гражданского населения из украинских городов Мариуполь и Волноваха.

"Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", - заявили в Минобороны РФ.