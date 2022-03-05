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Финансы 05.03.2022 11:06

СК Meqa Sigorta сократила в 2021г прибыль почти на 32%

Чистая прибыль азербайджанской страховой компании "Meqa Sigorta" за 2021 год составила 3 млн 920 тыс. 118,1 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Как сообщалось ранее, 2020 год Meqa Sigorta завершила с чистой прибылью в размере 5 млн 727 тыс. 168,54 манатов. Таким образом, в 2021 году чистая прибыль компании по сравнению с годом ранее сократилась на 31,6%.

Согласно финансовой отчетности компании, ее доходы в 2021 году составили 25 млн 852 тыс. 906,95 манатов. В том числе страховые премии составили 24 млн 650 тыс. 738,83 манатов (спад на 13,7% по сравнению с 2020 годом - ИФ), инвестиционные доходы - 1 млн 305 тыс. 935,84 манатов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за 2021 год составили 20 млн 952 тыс.759,33 манатов. В том числе, объем страховых выплат - 5 млн 324 тыс. 403,79 манатов (рост на 9,5%), на ведение страхового дела - 5 млн 839,579 тыс., премии, переданные на перестрахование - 9 млн 296 тыс. 805,25 манатов, остальные расходы составили другие статьи.

Доналоговая прибыль компании составила 4 млн 900 тыс. 147,62 манатов, выплаты по налогу на прибыль – 980 тыс. 29,52 манатов.

В 2021 году активы компании сократились на 7,1% - до 46 млн 699 тыс. 275,71 манатов, капитал - на 3,2% - до 27 млн 812 тыс. 357,44 манатов, обязательства – на 12,2% - до 18 млн 886 тыс. 918,27 манатов.

В отчетный период компания сохранила уставный капитал на уровне 23 млн манатов.

В 2021 году объем депозитов компании, размещенных в банках, сократился на 0,8% - до 6,45 млн манатов.

СК Meqa Sigorta действует на страховом рынке Азербайджана с 1 октября 2010 года. Акционерами компании являются несколько физических лиц.

Х.Насирзаде

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Тэги: СТРАХОВЩИК, ПРИБЫЛЬ


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