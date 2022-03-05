В РФ за сутки COVID-19 заболели более 86 тыс. человек, госпитализированы более 9 тыс. - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 86 тыс. 769 случаев, что на 2,4 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 9 тыс. 295 человек, скончались от COVID-19 750 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"По состоянию на 5 марта в РФ выявлено 86 769 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 9 295 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,6%", - сообщили в оперштабе.
Снижение количества госпитализаций отмечено в 51 регионах, ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ. Увеличение количества госпитализаций произошло в 32 регионах, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 750 пациентов, накануне сообщалось о 776 скончавшихся.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 89 тыс. 174 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 2 тыс. 405.
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанских военных
Войска Нахчыванского гарнизона отработали уклонение от ударов условного противника и выполнение огневых задач
Зеленский в беседе с Эрдоганом заявил о необходимости добиваться прекращения боевых действий
Рост китайской экономики в 2022 году установлен на уровне 5,5% - сессия ВСНП
Fitch понизило рейтинги "Автодора", "Почты России", "ДОМ.РФ", "Роснано", РЖД и ФПК
Fitch понизило рейтинги российских банков, отозвало рейтинги "ФК Открытие", ВЭБ.РФ, Совкомбанка
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Финляндия усилила военное сотрудничество с США
Американские и канадский телеканалы прекращают вещание в России - СМИ
Россия и Украина договорились создать гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
Новая кампания от Yelo Bank для прекрасных дам
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров