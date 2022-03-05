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Здравоохранение 05.03.2022 12:03

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 86 тыс. человек, госпитализированы более 9 тыс. - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 86 тыс. 769 случаев, что на 2,4 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 9 тыс. 295 человек, скончались от COVID-19 750 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 5 марта в РФ выявлено 86 769 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 9 295 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,6%", - сообщили в оперштабе.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 51 регионах, ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ. Увеличение количества госпитализаций произошло в 32 регионах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 750 пациентов, накануне сообщалось о 776 скончавшихся.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 89 тыс. 174 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 2 тыс. 405.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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