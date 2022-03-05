Нацбанк Казахстана с 1 по 5 марта продал более $534 млн для поддержки тенге

Национальный банк Казахстана с 1 по 5 марта продал $534,3 млн, сообщила пресс-служба регулятора в субботу.
"В связи с возросшим спросом на валюту с 1 по 5 марта Национальный Банк продал $534,3 млн, что составляет 60% от общего объема торгов, из которых $414,3 млн составили конвертации для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет и $120 млн - валютные интервенции", - говорится в сообщении.
Финрегулятор отмечает, что ситуация на мировых финансовых рынках продолжает оставаться крайне нестабильной.
"Возросшие ожидания по неспособности скорого разрешения конфликта в Европе оказывают разнонаправленный эффект на товарные, валютные и фондовые рынки", - говорится в сообщении.
В сообщении говорится, что санкции в отношении международных активов лишили Центробанк РФ возможности проведения традиционных валютных интервенций для снижения волатильности рубля. В результате, для стабилизации курса, Минфин России обязал экспортеров-резидентов продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке. При этом вводимые санкции и отключение российских банков от системы SWIFT разделили рублевый валютный рынок на внутренний рынок с участием резидентов (Мосбиржа) и глобальный рынок.
"Котировки между ними различаются. Биржевой курс рубля на Мосбирже, традиционно являющийся основным ориентиром по курсу рубля, вчера закрылся на уровне 105 рублей за доллар США", - отмечается в пресс-релизе.
В сообщении Нацбанка указывается, что рубль характеризовался значительной волатильностью и в большей степени был подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени отражал фундаментальные факторы.
"Волатильность тенге в сравнении с рублем демонстрирует значительно меньшие показатели. Однако, учитывая, что Россия является ключевым торговым партнером Казахстана, в курсообразовании тенге определенно присутствует влияние рубля", - говорится в информации.
Нацбанк напоминает, то для недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в понедельник 28 февраля торги на Казахстанской фондовой бирже по паре доллар-тенге проводились в форме франкфуртского аукциона, по итогам которого валютные интервенции Национального банка составили $98,1 млн, или 61,5% от общего объема торгов за день. Со вторника торги проходят в штатном режиме.
"Национальный банк остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса. Курс тенге и дальше будет формироваться под воздействием фундаментальных факторов, при этом в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от санкционной риторики, ожиданий внутренних участников и динамики на мировых рынках", - говорится в сообщении.
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