Песков: в НАТО отдают себе отчет в невозможности прямого участия в происходящем в Украине

Страны НАТО прекрасно понимают невозможность их прямого участия в том, что происходит вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы в данном случае свидетельствуем, что страны НАТО прекрасно отдают себе отчет в невозможности прямого участия стран НАТО в том, что происходит вокруг Украины", - сказал Песков журналистам в субботу, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковавшего позицию НАТО в нынешней ситуации.