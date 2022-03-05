Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - В Кремле внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг вопроса о возможности запрета США закупок российской нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема, которую мы тщательно отслеживаем. Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки. Это не может не иметь достаточно серьёзных последствий. Внимательно наблюдаем за развитием ситуации", - сказал Песков журналистам в субботу.