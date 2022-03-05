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ТЭК 05.03.2022 15:36

Песков о возможности запрета закупок российской нефти США: это может "изрядно перекосить" мировые рынки

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - В Кремле внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг вопроса о возможности запрета США закупок российской нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема, которую мы тщательно отслеживаем. Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки. Это не может не иметь достаточно серьёзных последствий. Внимательно наблюдаем за развитием ситуации", - сказал Песков журналистам в субботу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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