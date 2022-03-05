Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.03.2022 15:49

Песков: говорить об изоляции России нельзя, США и Европа - не весь мир

В Кремле считают, что нельзя говорить о полной изоляции России в связи с событиями на Украине, поскольку США и их союзники не представляют весь мир.

На вопрос, как себя чувствует Россия в изоляции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Это не означает изоляцию России (ограничительные меры, принятые со стороны США и ряда других стран - ИФ). Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия".

Как отметил представитель Кремля, "в мире, как известно, гораздо больше стран, которые гораздо более сбалансировано, иногда более разумно, относятся к динамике развития международных отношений". "Поэтому мы предпочитаем не говорить - и убеждены, что мы не должны говорить - об изоляции. Надеемся, что рано или поздно наша позиция все-таки будет осознана теми странами - это и страны ЕС, и НАТО, которые сейчас занимают такую чрезмерно эмоциональную позицию и отказываются понимать очень многие очевидные вещи", - добавил Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, МИР, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Песков: в НАТО отдают себе отчет в невозможности прямого участия в происходящем в Украине В Кремле заявили о необходимости смелых и нестандартных мер в экономике Между Москвой и Вашингтоном сохраняются каналы для диалога - Песков Санкции, принятые в отношении РФ, серьезные, но мы к ним готовились - Песков Песков: Лукашенко обещал организовать переговоры представителей Москвы и Киева, но Украина ушла со связи и взяла паузу Песков: никто не говорит об оккупации Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az