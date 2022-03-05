Песков: говорить об изоляции России нельзя, США и Европа - не весь мир

В Кремле считают, что нельзя говорить о полной изоляции России в связи с событиями на Украине, поскольку США и их союзники не представляют весь мир.

На вопрос, как себя чувствует Россия в изоляции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Это не означает изоляцию России (ограничительные меры, принятые со стороны США и ряда других стран - ИФ). Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия".

Как отметил представитель Кремля, "в мире, как известно, гораздо больше стран, которые гораздо более сбалансировано, иногда более разумно, относятся к динамике развития международных отношений". "Поэтому мы предпочитаем не говорить - и убеждены, что мы не должны говорить - об изоляции. Надеемся, что рано или поздно наша позиция все-таки будет осознана теми странами - это и страны ЕС, и НАТО, которые сейчас занимают такую чрезмерно эмоциональную позицию и отказываются понимать очень многие очевидные вещи", - добавил Песков.