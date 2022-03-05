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Транспорт и связь 05.03.2022 16:10

Lufthansa Systems разрывает сотрудничество с российскими авиакомпаниями

Lufthansa Systems, поставщик услуг в области IT для авиаотрасли, разрывает сотрудничество с российскими авиакомпаниями, следует из письма компании, с копией которого ознакомился "Интерфакс".

"Мы с беспокойством наблюдаем за нынешними драматическими событиями в российско-украинском конфликте и глубоко тронуты происходящим. Являясь ведущим поставщиком ИТ-услуг, Lufthansa Systems обслуживает около 350 клиентов международных авиакомпаний. Из них около десяти авиакомпаний - из России. Мы осознаем свою ответственность и действуем в соответствии с введенными санкциями. Поэтому Lufthansa Systems решила прекратить все услуги для российских клиентов", - говорится в письме Lufthansa Systems, подлинность которого подтвердил представитель крупной авиакомпании.

Собеседник пояснил, что за решением Lufthansa Systems последует остановка сервисов планирования рейсов, взлетно-посадочных характеристик. Среди пользователей услуг компании в РФ - группа "Аэрофлот" .

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Тэги: РОССИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, LUFTHANSA, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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