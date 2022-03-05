Цискаридзе обеспокоен оттоком артистов из России

Ректор Академии русского балета им. Вагановой, балетмейстер Николай Цискаридзе заявил, что иностранные артисты и студенты начали уезжать из России, и культура может столкнуться с кадровыми проблемами.

"К сожалению, политика идет очень страшная. Огромное количество артистов, моих студентов, которые работали и в Большом, и в Мариинском театре, уже уехали. На них оказано колоссальное давление", - сказал Цискаридзе в субботу на заседании комиссии "Единой России" по образованию и науке.

По словам балетмейстера, речь идет о давлении из-за рубежа.

"Я получил очень много писем от учеников с извинениями, что они покидают страну, с тем, что они надеются вернуться и так далее. Я сделал много, чтобы этим мальчики и девочки остались здесь и связали жизнь с Россией, но им в очень некрасивой форме предлагали уехать их страны", - сказал Цискаридзе.

Он добавил, что параллельно академия Вагановой столкнулась с массовым отъездом иностранных учеников - будущих артистов балета, и судя по объему оттока студентов, прием иностранцев сильно сократится. По словам балетмейстера, это приведет к финансовым проблемам.

"К сожалению, судя по всему, иностранных студентов у нас не будет. А это для нас колоссальные потери, потому что это внебюджет. Надо подумать о том, как просто элементарно оказывать помощь тем вузам в сфере искусства, которые теперь не смогут учить за деньги и зарабатывать. Это очень серьезный вопрос. Это отразится и на оплате труда педагогов, и на жизни учебных заведений, потому что мы эти деньги расходовали по разным направлениям", - сказал Цискаридзе.

Он также напомнил, что речь и о "мягкой силе", распространении русской культуры в мире.