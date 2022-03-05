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Регион 05.03.2022 15:09

В Анкаре с беспокойством следят за событиями на Украине – глава МИД Турции

Анкара будет и далее прикладывать усилия для прекращения войны в Украине, заявил глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу.

«В Анкаре с беспокойством следят за событиями в Украине. Мы, как и все, против изменения территориальной целостности страны с применением силы и хотим поскорее завершить эту незаконную и несправедливую агрессию и в этом направлении продолжаем работу с большими усилиями», - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Баку в субботу.

По его словам, Турция и Азербайджан имеют хорошие отношения с Украиной и Россией. «Мы приложим все усилия для прекращения этой войны», - добавил глава МИД Турции.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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