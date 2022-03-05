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Бизнес и законодательство 05.03.2022 15:32

Баку и Анкаре необходимы шаги для увеличения взаимной торговли до $15 млрд – Чавушоглу

Азербайджано-турецкий товарооборот в 2021 году вырос на 12% и приблизился к $5 млрд, но потенциал экономических связей гораздо выше, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«В 2021 году, несмотря на пандемию, товарооборот вырос на 12% и приблизился к $5 млрд. При этом потенциал гораздо выше», - сказал Байрамов в субботу в Баку на совместной конференции с главой МИД Турции Мевлутом Чавушоглу.

По его словам, азербайджано-турецкие отношения находятся на самом высоком уровне.

«Турецкие компании с первых дней принимают активное участие в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. Причем не только в качестве подрядчиков, но и инвесторов», - отметил он.

Байрамов подчеркнул, что в Баку ждут активного участия турецкого бизнеса в развитии промышленных парков на освобожденных территориях.

Чавушоглу, в свою очередь, заявил: «Несмотря на пандемию, объем взаимной торговли между нашими странами достиг $5 млрд. Однако, нашими президентами поставлена задача по доведению этого показателя до $15 млрд в год, поскольку он отвечает потенциалу наших стран».

По его мнению, для этого сторонам надо предпринять несколько шагов. «В частности, устранить препятствия в сфере транспорта и логистики. Мы также можем расширить действующее торговое соглашение между нашими странами о преференциальной торговле. Но считаю важным начать переговоры по соглашению о свободной торговле, поскольку и пандемия и события в регионе показывают, что нам следует наладить беспрепятственную цепочку снабжения между нашими странами, мы продолжим вместе работу в этом направлении», - подчеркнул он.

Глава МИД Турции добавил, что взаимные инвестиции Баку и Анкары достигли почти $30 млрд и «мы продолжим работу по поощрению взаимных инвестиций компаниями наших стран».

Х.Насирзаде, Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭКОНОМИКА, ОТНОШЕНИЯ


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