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Регион 05.03.2022 15:45

Лавров: заявления Зеленского не добавляют оптимизма относительно перспектив российско-украинских консультаций

Заявления президента Украины Владимира Зеленского не добавляют оптимизма в отношении перспектив российско-украинских консультаций, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не добавляют оптимизма постоянные озлобленные заявления господина Зеленского. Вот тут он разразился в адрес заседания НАТО, немножко грубил своим кураторам, обвинял их в бездействии. И у меня возникает вопрос: если он так расстроился, что НАТО не вступилась за него, как он надеялся, значит он всё-таки полагается на урегулирование конфликта путём вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путём переговоров? Значит, получается, что он не слышит постоянных утверждений, которые звучат из Вашингтона, из Парижа, из Берлина, из других столиц, о том, что НАТО не собирается вмешиваться в этот конфликт", - сказал российский министр на пресс-конференции в Москве.

"И, получается, что всё-таки он стремится спровоцировать конфликт с участием НАТО. Между НАТО и Россией. Если у него такое настроение, когда он вчера проснулся было, то, может, оно поменялось сегодня, я не знаю. Но такой его угар милитаристский, конечно же, говорит о том, что ему переговоры не нужны", - сказал Лавров.

Он добавил: "Будем надеяться, что сегодня такое настроение может поменяться, он человек настроения. Будем надеяться".

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ


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