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Регион 05.03.2022 15:51

Глава МИД Украины допустил переговоры с Лавровым в Турции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что при определенных условиях готов вести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Турции.

"Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными, и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться", - сказал Кулеба в субботу.

Министр добавил, что ему неизвестно о том, чтобы Лавров подтвердил согласие на эту встречу. По словам Кулебы, он обсудит этот вопрос в субботу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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