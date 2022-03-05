Глава МИД Украины допустил переговоры с Лавровым в Турции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что при определенных условиях готов вести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Турции.

"Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными, и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться", - сказал Кулеба в субботу.

Министр добавил, что ему неизвестно о том, чтобы Лавров подтвердил согласие на эту встречу. По словам Кулебы, он обсудит этот вопрос в субботу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.