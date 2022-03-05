Глава МИД Украины допустил переговоры с Лавровым в Турции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что при определенных условиях готов вести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Турции.
"Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными, и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться", - сказал Кулеба в субботу.
Министр добавил, что ему неизвестно о том, чтобы Лавров подтвердил согласие на эту встречу. По словам Кулебы, он обсудит этот вопрос в субботу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Президенту Азербайджана вручили «Награду за лидерство»
Баку и Анкара принимают активное участие в урегулировании конфликта на Украине – глава МИД Азербайджана
ООН готова тесно сотрудничать с Азербайджаном в вопросе строительства городов в Карабахе и Восточном Зангезуре
Moody`s приостанавливает коммерческую деятельность в России
Lufthansa Systems разрывает сотрудничество с российскими авиакомпаниями
Песков о возможности запрета закупок российской нефти США: это может "изрядно перекосить" мировые рынки
Цискаридзе обеспокоен оттоком артистов из России
В Азербайджане двое граждан Армении приговорены к длительным срокам заключения за терроризм
Азербайджан из Украины эвакуировал около 9,5 тыс. своих граждан – Байрамов
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding прокомментировал поддержку эвакуации граждан Азербайджана из Украины
В этом году, инвестиции Bakcell, направленные на расширение охвата сети в Карабахе достигнут 23 млн манатов
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров