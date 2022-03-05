Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 05.03.2022 17:35

Росавиация рекомендует авиакомпаниям приостановить с 6 марта рейсы за рубеж

Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом.

"Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, следующее: с 00.00 мск 06.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств; с 00.00 мск 08.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России", - сказано в сообщении ведомства.

Данная рекомендация "вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом", заявили в ведомстве.

"Иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения, которые выражаются в арестах или задержаниях воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих иностранным лизингодателям", - пояснили в Росавиации.

Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации "и отсутствуют риски их ареста или задержания". Также они не затрагивают иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

Почти вся гражданская авиатехника в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом - в основном, на Бермудских островах. Самолеты российского производства, в том числе Superjet 100, и до санкций летали в основном внутри РФ.

"Полеты внутри территории РФ отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений", - отметили в Росавиации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ЗАРУБЕЖЬЕ


Похожие новости


Источник сообщил об отзыве у «Победы» трех Boeing 737 лизингодателем "Авиасейлс" видит сложности с внедрением covid-паспортов для путешествий Россия и Узбекистан обсуждают создание совместного авиалоукостера Росавиация предложила начать возобновление международных рейсов со стран СНГ Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве до утра среды Авиакомпания "Победа" будет регулярно летать из Ростова-на-Дону в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az