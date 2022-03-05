Росавиация рекомендует авиакомпаниям приостановить с 6 марта рейсы за рубеж

Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом.

"Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, следующее: с 00.00 мск 06.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств; с 00.00 мск 08.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России", - сказано в сообщении ведомства.

Данная рекомендация "вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом", заявили в ведомстве.

"Иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения, которые выражаются в арестах или задержаниях воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих иностранным лизингодателям", - пояснили в Росавиации.

Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации "и отсутствуют риски их ареста или задержания". Также они не затрагивают иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

Почти вся гражданская авиатехника в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом - в основном, на Бермудских островах. Самолеты российского производства, в том числе Superjet 100, и до санкций летали в основном внутри РФ.

"Полеты внутри территории РФ отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений", - отметили в Росавиации.