Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.03.2022 15:54

Байрамов и Чавушоглу подтвердили заинтересованность в нормализации отношений с Арменией

Официальные Баку и Анкара продолжат тесное взаимодействие в вопросе регионального сотрудничества, в том числе в нормализации отношений с Арменией, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В ходе нашей встречи с турецким коллегой мы обсудили широкий ряд вопросов, включая ситуацию на Южном Кавказе. В частности, развивающиеся постконфликтные процессы, разблокирование транспортных коммуникаций с Арменией, вопрос процесса делимитации азербайджано-армянской границы, определения международно признанных границ. Также был обсужден вопрос нормализации отношений между Турцией и Арменией. В этом контексте в ближайшие месяцы будут проходить трёхсторонние и четырёхсторонние встречи на различных платформах. В этом направлении мы составили дорожную карту", - сказал Байрамов в субботу на пресс-конференции в Баку совместно с главой МИД Турции Мевлутом Чавушоглу.

Чавушоглу, в свою очередь, отметил, что Анкара полностью поддерживает стремление Баку к нормализации отношений с Арменией.

"После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, мы полностью поддерживаем предложение Азербайджана заключить мирное соглашение с Арменией. Мы продолжим работу в этом направлении", - подчеркнул турецкий министр.

"Азербайджан неоднократно заявлял, что готов подписать с Арменией соглашение о мире. Считаем, что для нормализации отношений у нас есть минимальные условия: уже устранен факт оккупации одной страны территорий другой страны. Несмотря на все прошлые трудности, беды, настало время диалога о нормализации отношений. И Баку и Анкара стремятся создать добрососедские отношения в регионе. Это является также возможностью для самой Арменией. То как Армения воспользуется этой возможностью, зависит от военно-политического руководства, а также общества Армении. Позиции Азербайджан и Турции основаны на принципах международного права", - подчеркнул Байрамов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Главы МИД Армении и России обсудили урегулирование армяно-турецких отношений Баку поддерживает процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном - Чавушоглу Пашинян: Цель Армении - подписать соглашение о мире с Азербайджаном Визит Пашиняна в Турцию не обсуждается - пресс-секретарь МИД Армении Кандидат в президенты Армении Хачатурян выступил за установление мира с Азербайджаном Мирзоян и Рубинян приглашены на дипломатический форум в Турции - Чавушоглу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az