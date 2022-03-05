Байрамов и Чавушоглу подтвердили заинтересованность в нормализации отношений с Арменией

Официальные Баку и Анкара продолжат тесное взаимодействие в вопросе регионального сотрудничества, в том числе в нормализации отношений с Арменией, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"В ходе нашей встречи с турецким коллегой мы обсудили широкий ряд вопросов, включая ситуацию на Южном Кавказе. В частности, развивающиеся постконфликтные процессы, разблокирование транспортных коммуникаций с Арменией, вопрос процесса делимитации азербайджано-армянской границы, определения международно признанных границ. Также был обсужден вопрос нормализации отношений между Турцией и Арменией. В этом контексте в ближайшие месяцы будут проходить трёхсторонние и четырёхсторонние встречи на различных платформах. В этом направлении мы составили дорожную карту", - сказал Байрамов в субботу на пресс-конференции в Баку совместно с главой МИД Турции Мевлутом Чавушоглу.
Чавушоглу, в свою очередь, отметил, что Анкара полностью поддерживает стремление Баку к нормализации отношений с Арменией.
"После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, мы полностью поддерживаем предложение Азербайджана заключить мирное соглашение с Арменией. Мы продолжим работу в этом направлении", - подчеркнул турецкий министр.
"Азербайджан неоднократно заявлял, что готов подписать с Арменией соглашение о мире. Считаем, что для нормализации отношений у нас есть минимальные условия: уже устранен факт оккупации одной страны территорий другой страны. Несмотря на все прошлые трудности, беды, настало время диалога о нормализации отношений. И Баку и Анкара стремятся создать добрососедские отношения в регионе. Это является также возможностью для самой Арменией. То как Армения воспользуется этой возможностью, зависит от военно-политического руководства, а также общества Армении. Позиции Азербайджан и Турции основаны на принципах международного права", - подчеркнул Байрамов.
Х.Насирзаде
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