Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страны, принявшие санкции против Минска и Москвы, в итоге будут извиняться и просить о сотрудничестве".
"Вы ж видите эти безумные санкции в Европе против России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают", - заявил Лукашенко в субботу на соревнованиях "Минская лыжня" в Раубичах.
Видеофрагмент заявления Лукашенко опубликовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".
Лукашенко сообщил, что в России реализуется много белорусских проектов, и отметил высокую степень их поддержки российской стороной.
"Потерпим. Год потерпим, а дальше увидите - они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали", - сказал президент Белоруссии.
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