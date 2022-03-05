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СНГ 05.03.2022 18:12

Лукашенко о санкциях - "год потерпим"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страны, принявшие санкции против Минска и Москвы, в итоге будут извиняться и просить о сотрудничестве".

"Вы ж видите эти безумные санкции в Европе против России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают", - заявил Лукашенко в субботу на соревнованиях "Минская лыжня" в Раубичах.

Видеофрагмент заявления Лукашенко опубликовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко сообщил, что в России реализуется много белорусских проектов, и отметил высокую степень их поддержки российской стороной.

"Потерпим. Год потерпим, а дальше увидите - они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали", - сказал президент Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, САНКЦИИ, ПРОГНОЗ


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