России нужны письменные гарантии от США, что санкции против РФ не будут ущемлять сотрудничество с Ираном в случае восстановления СВПД - Лавров

Россия потребовала от США письменных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления СВПД, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И все было бы ничего, но тот аваланш (лавина - ИФ) агрессивных санкций, который стал извергаться с Запада и который, как я понимаю, еще не завершился, он конечно требует осмысления прежде всего юристами", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"И мы хотим получить ответ, очень четкий ответ, гарантии нам нужны, что вот эти санкции никоим образом не затронут тот режим торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе", - отметил министр.

Лавров добавил: "Мы запросили американских коллег, поскольку они здесь правят бал, чтобы нам дали письменные гарантии, как минимум на уровне государственного секретаря, что нынешний процесс, запущенный Соединенными Штатами, ни в коей мере не будет ущемлять наши права по свободному, полноценному торгово-экономическому, инвестиционному взаимодействию, военно-техническому взаимодействию с Исламской республикой Иран".

Говоря о ситуации на переговорах по восстановлению иранской ядерной сделки в Вене, Лавров отметил, что они "количественно прошли львиную долю пути, арифметически вопросы в подавляющем большинстве своем согласованы".

"Хотя остаются еще некоторые темы, по которым иранские коллеги хотят добиться большей ясности. И мы считаем, что это справедливое требование", - заявил министр.

"С нашей стороны - если Иран соглашается - можно эти документы запускать уже в процесс принятия. Но есть появившиеся в последнее время проблемы со стороны интересов Российской Федерации", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр напомнил, что "договоренности о возобновлении СВПД предполагают взаимный набор обязательств - обязательства со стороны Ирана в том, что касается объема и параметров его мирной ядерной программы, и обязательства со стороны других участников о том, что в Иране будут реализовываться проекты при поддержке России, Китая, других стран по развитию мирной ядерной энергетики в полном соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия, в полном соответствии и под контролем МАГАТЭ".

"Кроме того, другие, прежде всего западные, участники обязуются вернуться к режиму, который был введен в 2015 году и предполагал отсутствие каких-либо препятствий для торгово-экономических и инвестиционных отношений с Ираном, равно как и отсутствие препятствий для осуществления с ним проектов военно-технического сотрудничества", - отметил глава МИД РФ.