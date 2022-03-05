Казахстан изучает коридор через Азербайджан в качестве альтернативного пути доставки грузов из-за ситуации в Украине

Казахстанский ж/д оператор "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ) и Мининдустрии республики в связи с ситуацией на Украине обсуждают альтернативные варианты перевозок грузов, сообщила пресс-служба КТЖ.
Представители ж/д компании и министерства провели совещание по вопросам влияния введенных ограничений на грузоперевозки.
"Были рассмотрены альтернативные варианты перевозок грузов через порты Латвии, Финляндии и коридора ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут, проходит через Каспийское море, Азербайджан и далее в Грузию - ИФ)", - говорится в сообщении.
В Мининдустрии создан оперативный штаб по реагированию на проблемные вопросы. Для консультаций грузоотправителей открыта "горячая линия".
Согласно оперативным данным на субботу, на территории Украины простаивают 1,007 тыс. грузовых вагонов казахстанских собственников, сообщила пресс-служба Мининдустрии.
Кроме того, в пути следования на Украину были остановлены 680 грузовых вагонов с различными видами грузов. Из них 371 вагон 4 марта был переадресован на другие направления.
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