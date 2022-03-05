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Бизнес и законодательство 05.03.2022 16:25

Moody`s приостанавливает коммерческую деятельность в России

Moody`s Corp. приостанавливает коммерческую деятельность в России, сообщается в пресс-релизе компании.

Приостановка распространяется как на операции международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service (MIS), так и на деятельность Moody`s Analytics (MA). MIS будет поддерживать аналитическое покрытие действующих рейтингов за пределами России.

Также компания заявила, что продолжит поддерживать своих сотрудников в России.

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Тэги: РОССИЯ, MOODYS, ОПЕРАЦИИ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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