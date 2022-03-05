Moody`s приостанавливает коммерческую деятельность в России

Moody`s Corp. приостанавливает коммерческую деятельность в России, сообщается в пресс-релизе компании.
Приостановка распространяется как на операции международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service (MIS), так и на деятельность Moody`s Analytics (MA). MIS будет поддерживать аналитическое покрытие действующих рейтингов за пределами России.
Также компания заявила, что продолжит поддерживать своих сотрудников в России.
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