Путин: наши предложения по урегулированию на Украине лежат на столе

Предложения РФ по урегулированию ситуации на Украине лежат на столе у киевских властей, сообщил президент России Владимир Путин.

"Наши предложения на столе у группы переговорщиков из Киева. Надеемся, что они на это положительно отреагируют", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что ключевое требование РФ - демилитаризация Украины. "У нас одно из ключевых требований - это демилитаризация, то есть мы помогаем гражданам, жителям Донбасса, добиваясь нейтрального статуса Украины, добиваясь демилитаризации страны", - отметил Путин.

"Потому что мы должны четко и ясно понимать, какие вооружения, где находятся, под каким контролем. Здесь разные варианты возможны - мы их сейчас обсуждаем, в том числе и с представителями киевского правительства в ходе переговорного процесса в Беларуси", - рассказал он.