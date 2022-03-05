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Регион 05.03.2022 17:38

Путин: наши предложения по урегулированию на Украине лежат на столе

Предложения РФ по урегулированию ситуации на Украине лежат на столе у киевских властей, сообщил президент России Владимир Путин.

"Наши предложения на столе у группы переговорщиков из Киева. Надеемся, что они на это положительно отреагируют", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что ключевое требование РФ - демилитаризация Украины. "У нас одно из ключевых требований - это демилитаризация, то есть мы помогаем гражданам, жителям Донбасса, добиваясь нейтрального статуса Украины, добиваясь демилитаризации страны", - отметил Путин.

"Потому что мы должны четко и ясно понимать, какие вооружения, где находятся, под каким контролем. Здесь разные варианты возможны - мы их сейчас обсуждаем, в том числе и с представителями киевского правительства в ходе переговорного процесса в Беларуси", - рассказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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