Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.03.2022 17:44

Путин: объявленные России санкции сродни объявлению войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции, которые вводятся против России, - это способ ведения борьбы сродни с объявлением войны.

"Очень многое из того, что происходит, из того, что сейчас мы видим и с чем мы сталкиваемся, - это безусловно способ ведения борьбы с Россией, кстати говоря, эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны", - сказал Путин .

Президент отметил, что "слава богу, пока до этого не дошло, но я думаю, что понимание того, чем это чревато и чем это грозит для всех, у наших так называемых партнеров все-таки присутствует".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, САНКЦИИ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Силы сдерживания РФ были приведены в повышенную готовность после заявления Лиз Трасс - Путин Любая попытка введения бесполётной зоны над Украиной будет расценена как участие в военных действиях - Путин Разговоры о возможности размещения ядерного оружия на Украине ставят под вопрос будущее украинского государства - Путин Путин назвал тяжелым решение о начале военной операции в Украине Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике - Песков Россия призывает своих соседей задуматься о нормализации отношений - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az