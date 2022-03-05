Путин: объявленные России санкции сродни объявлению войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции, которые вводятся против России, - это способ ведения борьбы сродни с объявлением войны.

"Очень многое из того, что происходит, из того, что сейчас мы видим и с чем мы сталкиваемся, - это безусловно способ ведения борьбы с Россией, кстати говоря, эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны", - сказал Путин .

Президент отметил, что "слава богу, пока до этого не дошло, но я думаю, что понимание того, чем это чревато и чем это грозит для всех, у наших так называемых партнеров все-таки присутствует".