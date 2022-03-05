Любая попытка введения бесполётной зоны над Украиной будет расценена как участие в военных действиях - Путин

Россия будет рассматривать как участника вооруженного конфликта любую страну, которая попытается ввести бесполётную зону над территорией Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполётную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", - сказал Путин в субботу в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

"Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников военного конфликта, и уже всё равно, какими там членами они являются. Членами, извините, каких организаций", - добавил он.

Путин выразил надежду, что "понимание этого есть. и до этого тоже не дойдёт".