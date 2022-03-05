Белорусская компания, выпускавшая мебель для IKEA, приостановила производство

Белорусская компания "Мебелаин", выпускавшая корпусную мебель для бренда IKEA, сообщила о приостановке работы.

"С сожалением информируем вас о временном приостановлении работы ИООО "Мебелаин" в связи с рядом причин, а именно остановкой поставок рядом зарубежных поставщиков сырья и материалов, запасных частей и комплектующих, остановкой сбыта в адрес IKEA в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте компании.

"В данных условиях руководством группы SBA (литовская группа компаний, в которую входит предприятие) принято решение о производственном простое ИООО "Мебелаин" с 06.03.2022 до изменения сложившейся ситуации", - сообщили в компании.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Мебелаин" зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Могилев" в 2010 г. с инвестиционным проектом в сфере деревообработки. Предприятие входит в литовскую группу компаний SBA, владеющую более чем 30 предприятиями, которые производят мебель, одежду и ведет деятельность в сферах недвижимости и управления инвестициями.

ИООО "Мебелаин" специализируется на изготовлении корпусной мебели. Основным покупателем продукции предприятия является производственно-торговая группа компаний IKEA, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Продукция предприятия поставляется на рынки России, стран ЕС, Азии и Северной Америки.