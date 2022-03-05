Силы сдерживания РФ были приведены в повышенную готовность после заявления Лиз Трасс - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о приведении в повышенную готовность стратегических сил сдерживания было принято после того, как министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс "ляпнула" про вовлечение НАТО в конфликт на Украине.

"Несмотря на их заявление, которое было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечено в конфликт, и нам пришлось сразу же принять решение о приведении в повышенную (готовность) - в особый режим наши силы сдерживания, реакция последовала - сказали, что ничего такого не имелось в виду, но никто же ее не одернул! Женщина - министр иностранных дел! Хоть что-нибудь кто-нибудь на этот счет сказал? - знаете, это ее личное мнение, не обращайте внимание! Никто - ничего", - - сказал Путин в субботу на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.