Москва заявляет протест Вашингтону в связи с высказываниями сенатора Грэма

Послу США в Москве Джону Салливану выражен демарш из-за провокационных высказываний американского сенатора Линдси Грэма, заявили в МИД РФ.

"5 марта заместитель министра иностранных дел РФ С.А.Рябков вручил вызванному в МИД России Послу США в Москве Дж.Салливану ноту протеста в связи с известными провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Л.Грэма", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как подчеркнули на Смоленской площади, Салливану заявлено о том, что подобный выпад "квалифицируется Уголовным Кодексом Российской Федерации как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечет за собой тяжёлые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности".

В МИД РФ подчеркнули, что речь идет "именно о публичном, террористическом по сути, призыве, абсолютно неприемлемом для высокого выборного лица, в связи с чем непринятие Администрацией США конкретных мер, не оставляющих места для двусмысленности, окажет дальнейшее разрушительное воздействие на и без того пребывающие в плачевном состоянии российско-американские отношения".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее заявил, что человек, который "уберет этого парня (президента РФ Владимира Путина), окажет стране и миру большую услугу". Сенатор спросил в Twitter, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг - исторические личности, известные своим участием в покушениях на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера соответственно.

В Кремле назвали высказывания американского сенатора "русофобским припадком".