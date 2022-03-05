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Социум 05.03.2022 19:06

Власти Азербайджана сняли карантинные ограничения для проведения спортивных и развлекательных мероприятий и деятельности объектов общепита

Правительство Азербайджана приняло решение о снятии ряда ограничений, введенных в период специального карантинного режима в стране, действующего в связи с пандемией коронавируса.

«Решением кабинета министров Азербайджана с 6 марта 2022 года в Азербайджане разрешается прием граждан в государственных органах на местах в индивидуальном и групповом порядке; организация и проведение религиозно-ритуальных служб, а также траурных церемоний в церемониальных залах, палатках и прочих закрытых помещениях; проведение всех массовых мероприятий, в том числе спортивных; использование кальянного оборудования в объектах общепита; оказание массажных услуг; вход в терминал аэропорта лиц, встречающих и провожающих пассажиров», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Также решением кабинета министров, снимаются временные и количественные ограничения, связанные с деятельностью культурных учреждений, кинотеатров, театров, конференц-залов, мест отдыха и развлечения, детских развлекательных заведений (в том числе на территории бульваров и парков), а также детских и прочих развлекательных центров в крупных торговых центрах.

Кроме этого, снимаются ограничения по числу гостей и времени проведения торжеств (свадьбы, помолвки, дней рождений и т.д.), ограничения по времени работы объектов общепита, включая рестораны, кафе, чайные дома и прочие подобные заведения, а также ограничения по присутствию за одним столом более 6 человек в объектах общественного питания.

Как сообщалось, специальный карантинный режим из-за COVID-19 в Азербайджане продлен до 1 мая 2022 года.

Н.Аббасова

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Тэги: КАРАНТИН, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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