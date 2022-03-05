В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 433 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 788,598 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 588 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 человек (накануне - 15). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 500 человек.
От COVID-19 вылечились 774,246 тыс. (+1 531 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 5 тыс. 212 человек.
За сутки медики провели 7 530 тестов на коронавирус против 6 829 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 593,522 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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