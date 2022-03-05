Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8578 RUR   0.0138 GBR   2.2491 TRY   0.1197

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 115.68 +8.01 Brent 118.11 +7.65

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 05.03.2022 19:18

В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 433 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 788,598 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 588 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 человек (накануне - 15). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 500 человек.

От COVID-19 вылечились 774,246 тыс. (+1 531 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 5 тыс. 212 человек.

За сутки медики провели 7 530 тестов на коронавирус против 6 829 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 593,522 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ОПЕРШТАБ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане незначительный прирост новых случаев COVID-19 В Азербайджане вновь спад новых случаев COVID-19 В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19 В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19 В Азербайджане второй день подряд спад новых случаев COVID-19 В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az