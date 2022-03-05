Россельхознадзор снял ограничения на ввоз яблок из Азербайджана

Россельхознадзор с 5 марта отменил введенные ранее ограничения на поставки продукции растениеводства из пяти стран.

Как сообщает служба, экспорт возможен со всей территории этих стран, без учета ограничений по предприятиям-производителям.

Разрешается ввоз яблок из Азербайджана, груш из Боснии и Герцеговины, косточковых плодов и орехов из Китая, косточковых и семечковых плодов из Молдавии и Сербии, картофеля - из Бангладеш.

"Решение принято по результатам анализа информации о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований Российской Федерации и стран-членов ЕАЭС, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран", - говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор сообщал о разрешении также поставок овощей из девяти стран - со всей их территории, без учета ограничений по предприятиям-производителям. Разрешается ввозить томаты из Азербайджана и Армении, томаты и перец - из Белоруссии, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Киргизии, картофель - из Египта, томаты, перец, кабачки и баклажаны - из Турции.