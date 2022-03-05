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Транспорт и связь 05.03.2022 19:41

Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways с 6 марта приостанавливают все рейсы в города России

Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways в воскресенье временно приостановят все полеты в города России.

"По полученной информации, начиная с завтрашнего дня в связи с рисками, возникающими при международных полетах, по рекомендации Росавиации рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан приостанавливаются на неопределенный срок", - говорится в сообщении пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).

По данным AZAL, ситуация также обусловлена последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанными с санкциями. "Эти изменения коснулись также и деятельности AZAL. В текущей ситуации AZAL и страховым компаниям необходимо детально проанализировать поменявшуюся обстановку, оценить все негативные и положительные воздействия, изучить все возможные перемены в своей политике", - говорится в сообщении.

В обществе отмечают, что отсутствие возможности полноценного страхования при совершении международных полетов создает необоснованные риски "для граждан наших стран, авиакомпаний и других юридических лиц".

"В связи с этим, авиакомпании AZAL и Buta Airways с 08:00 6 марта приостанавливают все рейсы в города Российской Федерации. Пассажиры отмененных рейсов вправе изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов без применения штрафов", - отмечается в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, РЕЙСЫ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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