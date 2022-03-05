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Дальнее зарубежье 05.03.2022 19:51

Блинкен и Ван И обсудили по телефону ситуацию на Украине - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И в субботу в ходе телефонного разговора обсудили спецоперацию России на Украине, сообщает госдеп США.

"Госсекретарь (говоря о ситуации на Украине - ИФ) отметил, что мир следит за тем, как страны выступят за основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета", - говорится в заявлении госдепа.

Как отметили в ведомстве, Блинкен заявил китайскому коллеге, что страны мира действуют согласованно в отношении России, чтобы "убедиться в том, что Москва заплатит высокую цену".

Ранее на этой неделе в МИД КНР заявили, что Китай намерен продолжать сотрудничество с Россией в сфере торговли и не поддерживает "любые незаконные односторонние санкции".

Пекин со своей стороны приветствовал начало переговоров между представителями России и Украины и выразил надежду, что стороны продолжат дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины.

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Тэги: США, КИТАЙ, УКРАИНА, РАЗГОВОР


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