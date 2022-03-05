Блинкен и Ван И обсудили по телефону ситуацию на Украине - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И в субботу в ходе телефонного разговора обсудили спецоперацию России на Украине, сообщает госдеп США.
"Госсекретарь (говоря о ситуации на Украине - ИФ) отметил, что мир следит за тем, как страны выступят за основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета", - говорится в заявлении госдепа.
Как отметили в ведомстве, Блинкен заявил китайскому коллеге, что страны мира действуют согласованно в отношении России, чтобы "убедиться в том, что Москва заплатит высокую цену".
Ранее на этой неделе в МИД КНР заявили, что Китай намерен продолжать сотрудничество с Россией в сфере торговли и не поддерживает "любые незаконные односторонние санкции".
Пекин со своей стороны приветствовал начало переговоров между представителями России и Украины и выразил надежду, что стороны продолжат дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины.
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