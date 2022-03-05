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ТЭК 05.03.2022 20:30

Администрация Байдена просит демократов не поддерживать законопроект о запрете импорта нефти и газа из РФ

Администрация Белого дома просит сенаторов от Демократической партии не поддерживать законопроект, который может запретить импорт нефти и газа из России, передает портал Axios со ссылкой на помощников демократов в Сенате.

"Представители администрации Байдена оказывают давление на некоторых сенаторов-демократов, чтобы те не поддерживали двухпартийный законопроект сенаторов демократа Джо Мэнчина и республиканки Лизы Мурковски, который запретит поставки нефти и газа из России", - пишет портал.

Как отмечает Axios, запрет на импорт энергоресурсов из России может привести к росту цен на заправках и увеличению инфляции.

Кроме того, по данным портала, принятие такого законопроекта может побудить другие страны последовать примеру США, что, вероятно, приведет к глобальному росту цен.

Российская нефть составила примерно 3% импорта неочищенной нефти в США в 2021 году, информирует Axios.

По данным портала, законопроект Мэнчина и Мурковски поддержали уже 20 конгрессменов.

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Тэги: США, РОССИЯ, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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