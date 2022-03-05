Администрация Байдена просит демократов не поддерживать законопроект о запрете импорта нефти и газа из РФ

Администрация Белого дома просит сенаторов от Демократической партии не поддерживать законопроект, который может запретить импорт нефти и газа из России, передает портал Axios со ссылкой на помощников демократов в Сенате.

"Представители администрации Байдена оказывают давление на некоторых сенаторов-демократов, чтобы те не поддерживали двухпартийный законопроект сенаторов демократа Джо Мэнчина и республиканки Лизы Мурковски, который запретит поставки нефти и газа из России", - пишет портал.

Как отмечает Axios, запрет на импорт энергоресурсов из России может привести к росту цен на заправках и увеличению инфляции.

Кроме того, по данным портала, принятие такого законопроекта может побудить другие страны последовать примеру США, что, вероятно, приведет к глобальному росту цен.

Российская нефть составила примерно 3% импорта неочищенной нефти в США в 2021 году, информирует Axios.

По данным портала, законопроект Мэнчина и Мурковски поддержали уже 20 конгрессменов.