МИД РФ: Ответом на санкции со стороны Лондона станет подрыв британских интересов в России

Санкционная политика Великобритании не оставляет Москве выбора, кроме принятия жестких ответных мер, заявили в МИД РФ.
"Санкционная истерия, в которой одну из ведущих, если не главную роль играет Лондон, не оставляет нам иного выбора, кроме как принять ответные пропорциональные жесткие меры. Их результатом, несомненно, станет подрыв британских интересов в России. Впрочем, сам Лондон за последние дни сделал для этого достаточно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
На Смоленской площади подчеркнули, что всеобъемлющий характер вводимых Великобританией антироссийских санкций "и истеричные заявления официальных лиц этой страны" свидетельствуют о том, что Лондон сделал окончательный выбор в пользу открытой конфронтации с Россией.
Как отметили в МИД РФ, Москва не забудет заявлений руководства Великобритании о намерении "задушить" российскую экономику и о том, что Лондон "не успокоится, пока не достигнет этой цели", а также отправку вооружений на Украину.
На Смоленской площади также напомнили, что глава МИД страны Лиз Трасс "призывает своих соотечественников ехать воевать за Украину, а в Палате общин раздаются призывы выслать всех россиян за пределы Британии".
"Такая риторика нами внимательно отслеживается. Делаем необходимые выводы. Не будем мы терпеть и попытки англосаксов вмешиваться во внутриполитические процессы в нашей стране, дестабилизировать обстановку, привить чуждые нам ценностные ориентиры", - сказали в министерстве.
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