В Yelo Bank состоялся концерт, посвященный женскому дню

Вчера в головном офисе Yelo Bank состоялось необычное для банка мероприятие. В актовом зале прошел вечер классической музыки, посвященный женскому дню 8 Марта, с участием гостей и сотрудников Банка. Главными исполнителями вечера стали народная артистка Фидан Гаджиева и ее женский камерный оркестр «MEZZO». Следует отметить, что MEZZO – первый камерный женский оркестр в Азербайджане. Перед началом мероприятия Председатель Правления Банка Анар Гасанов поприветствовал гостей, поздравил девушек и женщин, ставших главными виновниками вечера, и рассказал об их неоценимой роли в жизни нашего общества.
В программу концерта вошли избранные произведения наших бессмертных артистов, а также популярная музыка мировой классики. Наряду с Фидан Гаджиевой на сцене также выступили заслуженный артист Фарид Алиев и учащиеся музыкальной школы Фидан ханум, а также сотрудник Банка Ниджат Гаджылы.
На концерте Фидан ханум прозвучала песня «Моя Шуша», написанная и исполненная с фортепианным сопровождением профессора Бакинской музыкальной академии Кёнуль Гусейновой. Следует отметить, что Кёнуль Гусейнова является супругой шехида подполковника Рашада Атакишиева. В мероприятии также приняли участие жены, родственники и близкие шехидов Великой Отечественной войны, и гости встретили их бурными аплодисментами стоя.
Изысканное выступление оркестра MEZZO на мероприятии, прошедшее в элегантной и нежной обстановке, окрасило вечер особыми теплыми красками. Каждое выступление было встречено бурными овациями. Концерт завершился в приподнятом настроении.
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