Россельхознадзор инициировал включение в реестр поставщиков в ЕАЭС предприятия из Азербайджана

Россельхознадзор инициировал расширение реестра предприятий третьих стран ЕАЭС, имеющих право поставки своей продукции на территорию стран-членов союза.

Как сообщает служба, предложено включить в реестр одно предприятие Азербайджана (кишечное сырье) и 15 предприятий Грузии (молоко и молочная продукция).

Такое решение было принято по результатам состоявшихся в субботу переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с начальником национального агентства продовольствия министерства сельского хозяйства Грузии Зурабом Чекурашвили и председателем агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли.

Поставки продукции этих предприятий могут начаться после одобрения стран-членов ЕАЭС.