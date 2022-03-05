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АПК 05.03.2022 20:25

Россельхознадзор инициировал включение в реестр поставщиков в ЕАЭС предприятия из Азербайджана

Россельхознадзор инициировал расширение реестра предприятий третьих стран ЕАЭС, имеющих право поставки своей продукции на территорию стран-членов союза.

Как сообщает служба, предложено включить в реестр одно предприятие Азербайджана (кишечное сырье) и 15 предприятий Грузии (молоко и молочная продукция).

Такое решение было принято по результатам состоявшихся в субботу переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с начальником национального агентства продовольствия министерства сельского хозяйства Грузии Зурабом Чекурашвили и председателем агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли.

Поставки продукции этих предприятий могут начаться после одобрения стран-членов ЕАЭС.

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Тэги: РОССИЯ, ЕАЭС, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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