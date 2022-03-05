Россельхознадзор инициировал включение в реестр поставщиков в ЕАЭС предприятия из Азербайджана

Россельхознадзор инициировал расширение реестра предприятий третьих стран ЕАЭС, имеющих право поставки своей продукции на территорию стран-членов союза.
Как сообщает служба, предложено включить в реестр одно предприятие Азербайджана (кишечное сырье) и 15 предприятий Грузии (молоко и молочная продукция).
Такое решение было принято по результатам состоявшихся в субботу переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с начальником национального агентства продовольствия министерства сельского хозяйства Грузии Зурабом Чекурашвили и председателем агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли.
Поставки продукции этих предприятий могут начаться после одобрения стран-членов ЕАЭС.
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