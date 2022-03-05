Президент РФ и премьер Израиля обсуждают в Кремле тему Украины

В Кремле сейчас проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который прибыл в Москву с кратким рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Обсуждается ситуация вокруг Украины", - сказал Песков журналистам.

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